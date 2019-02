Jair Bolsonaro viaja a São Paulo para realizar exames nesta quarta

Juliana Moraes, do R7, com informações da Record TV

Bolsonaro realiza exames nesta quarta-feira (27) Marcelo Camargo/Agência Brasil - 15.01.2017

Jair Bolsonaro (PSL) desembarca em São Paulo na manhã desta quarta-feira (27) para realizar exames no hospital Albert Einstein.

De acordo com informações da Record TV, o presidente da República vai ao hospital acompanhado de uma comitiva. Os exames são em decorrência da cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, realizada em janeiro deste ano.

LEIA TAMBÉM: Decreto que obriga homens a servir ao Exército no carnaval é fake

Bolsonaro deve chegar ao aeroporto de Congonhas, no avião da FAB (Força Aérea Brasileira) a qualquer momento. Ainda segundo informações da Record TV, a movimentação em frente ao aeroporto já começa a ficar grande e a comitiva do presidente já chegou. Policiais militares e ambulâncias estão de prontidão no local.

Viaturas da PM e da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estão a postos para organizar o trânsito. O percurso do aeroporto ao hospital deve durar cerca de 30 minutos.

Em 27 de janeiro, Bolsonaro deu entrada no hospital Albert Einstein para a cirurgia de retirada de uma bolsa de colostomia, usada após ser esfaqueado durante a campanha eleitoral em setembro do ano passado. A cirurgia foi realizada em 28 de janeiro.

A previsão inicial era de que ele ficasse internado por 10 dias, mas a necessidade de tratamento com antibióticos e depois o diagnóstico de uma pneumonia estenderam o período de permanência no hospital.

Em 13 de fevereiro, o presidente da República teve alta do hospital e retornou para Brasília.