Jair Renan presta depoimento sobre suposto favorecimento de empresários

A- A+

Jair Renan, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro Ueslei Marcelino/Reuters - 24.2.2021

O quarto filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, presta depoimento à PF (Polícia Federal) na tarde desta quinta-feira (7), em Brasília. A oitiva dele ocorre no âmbito de um inquérito que apura se empresas foram favorecidas em reuniões com o governo federal.

De acordo com as denúncias, Jair Renan teria organizado encontros de empresários com representantes do Ministério do Desenvolvimento Regional. Em um deles, o ministro Rogério Marinho (PL) teria estado presente.

Jair Renan chegou à PF por volta das 16 horas e entrou a pé na superintendência da corporação. As investigações apontam que o acusado teria utilizado a empresa Bolsonaro Jr Eventos e Mídia para aproximar a mineradora Gramazini Granitos e Mármores Thomazini do então ministro Rogério Marinho.

Em troca da articulação, Jair Renan teria recebido um carro elétrico, avaliado em R$ 90 mil. Um mês após o recebimento do veículo, os empresários que fizeram o repasse do automóvel se reuniram com Rogério Marinho. O ministro não é investigado no inquérito.

O encontro teria sido agendado por um assessor da Presidência.