Janaína Paschoal pede que eleitores do AP apoiem impeachment no STF Deputada estadual diz que presidente do Senado, Davi Alcolumbre, eleito pelo Amapá, "só precisa receber a denúncia, para o Senado poder atuar" Janaína Paschoal

Janaína quer impeachment de Toffoli Edu Garcia / R7 / 06.09.2019

A deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP) pediu que os moradores do Amapá apoiem o pedido de impeachment do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli.

Segundo Janaína, "o Senador Alcolumbre só precisa receber a denúncia, para o Senado poder atuar". O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi eleito como senador pelo estado do Amapá e, por isso, Janaína considera os moradores do estado fundamentais para "mostrar a Davi Alcolumbre o seu papel neste momento".

Na sexta-feira (15), Janaína afirmou, no Twitter, que Toffoli "vem num crescente de ações questionáveis".

Na semana passada, Toffoli, exigiu dados sigilosos do Banco Central e da Receita Federal que envolvem 600 mil pessoas e decisão gerou reações na ala do Senado que defende a investigação de ministros do Supremo.