Jericoacoara (CE) tem feriadão de aglomeração em praias lotadas

Festa na areia de Jericoacoara Reprodução/Twitter

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as areias de Jericoacoara, no Ceará, lotadas neste feriadão de 7 de Setembro e intensa movimentação de banhistas durante a pandemia do novo coronavírus.

Na noite de sexta-feira (4), a Polícia Militar interrompeu uma festa irregular com mais de cem pessoas em uma pessoa após receber denúncias de aglomeração. A realização de festas ainda é proibida, para conter a disseminação do novo coronavírus.

Internautas postaram aglomerações Reprodução/Instagram

Nem o distanciamento social, nem o uso de máscara estava sendo respeitado no evento. Ninguém foi autuado.

A PM pediu a colaboração da população e orienta denunciantes a entrarem em contato por meio do telefone 190.

Os vídeos compartilhados nas redes mostram as areias lotadas também durante o dia e filas para usar serviços de esportes radicais e compra de bebidas. Em um dos posts, o usuário comenta: "Réveillon em setembro (...) Não existe igual!!", tamanha era a aglomeração à noite.

Após quatro meses de fechamento, o Parque Nacional de Jericoacoara reabriu há quase um mês, no último dia 8 de agosto. De acordo com o Diário Oficial da União, o retorno às atividades acontece de maneira gradual e dentro de protocolos de segurança.

é ano novo em jericoacoara? pic.twitter.com/z136yKD9L4 — 嵐 (@umabianc) September 5, 2020

Jericoacoara agora há pouco pic.twitter.com/Zdx9PXiwUY — Garoto do Blog  (@garotxdoblogofc) September 6, 2020

O município de Jijoca de Jericoacoara registrou dez mortes por covid-19 e 798 casos da doença. Uma pessoa está internada e há 53 casos suspeitos.

Ao todo, 787 pacientes se curaram da doença na cidade e dez estão em isolamento, de acordo com o boletim mais recente da prefeitura, divulgado na quinta-feira (3).