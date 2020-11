JHC (PSB) vence 2º turno com 58,65% e é o novo prefeito de Maceió O candidato Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB) ficou com 41,35% dos votos válidos. O novo prefeito eleito é um dos mais jovens do país, com 33 anos

João Henrique Holanda Caldas, PSB, vence em Maceió ITAWI ALBUQUERQUE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O deputado federal João Henrique Holanda Caldas, o JHC, de 33 anos, é o novo prefeito de Maceió (AL). O candidato do PSB venceu a disputa eleitoral pela prefeitura da capital alagoana no segundo turno com 58,65% dos votos válido. O candidato Alfredo Gaspar de Mendonça (MDB) ficou com 41,35% dos votos válidos.

No primeiro turno, Mendonça teve 28,87% dos votos válidos e JHC, 28,56%. As pesquisas de opinião nos últimos dias davam JHC com 57% e Alfredo Gaspar de Mendonça, com 43%.

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) registrou em Maceió 8,44% de votos nulos, 2,97% de brancos e abstenção de 27,81%.

JHC é advogado, especialista em direito digital e compliance. Foi eleito em 2014 como o deputado federal mais votado de Alagoas. Nas eleições gerais de 2018, foi candidato à reeleição, sendo o deputado federal mais bem votado do Brasil, proporcionalmente.