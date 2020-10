Clébio Cavagnolle, da Record TV, e Plínio Aguiar, do R7

João de Deus deixa UTI, mas continua internado em hospital Médium, condenado a mais de 40 anos de prisão, foi hospitalizado no último dia 24 em Brasília após sentir mal-estar e incômodo no peito

Na imagem, médium João de Deus Correio do Povo

O médium João de Deus deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), de acordo com boletim divulgado nesta quinta-feira (29) pelo hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

"Realizados os procedimentos necessários, apresentou melhora clínica, foi transferido de unidade crítica para quarto comum", afirma o hospital.

Leia mais: João de Deus passa por exames e estado de saúde é estável

Ainda segundo o Sírio-Libanês, João de Deus continua em tratamento, sem "previsão de alta hospitalar". O paciente está sendo acompanhado pelas equipes dos médicos Carlos Rassi e Gustavo Fernandes.

Condenado a mais de 40 anos de prisão por estupro e porte de arma, João de Deus está em prisão domiciliar desde março, por pertencer ao grupo de risco de covid-19.

O médium deu entrada no hospital, contudo, no último dia 24 após sentir mal-estar e incômodo no peito. A unidade de saúde descartou a possibilidade de covid-19. Depois, devido a complicações, foi transferido para o Sírio-Libanês.