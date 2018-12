João de Deus divide cela com mais três e dorme em colchão no chão Médium se entregou às autoridades na tarde deste domingo (16); centenas de mulheres o acusam de abuso sexual João de Deus divide cela com três pessoas e dorme em colchão no chão

Brasil Juliana Moraes, do R7, com informações da RecordTV

17/12/2018 - 13h57