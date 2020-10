João de Deus passa por exames e estado de saúde é estável

Na imagem, médium João de Deus Cláudio Reis/Eleven/Estadão Conteúdo/28.11.2017

Internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Sírio-Libanês em Brasília, o médium João de Deus realizou no último domingo (25) um série de exames e o quadro de saúde é estável.

João de Deus deu entrada no hospital na madrugada do último sábado (24) após sentir mal-estar e incômodo no peito. A unidade de saúde descartou a possibilidade de covid-19.

O paciente havia sido internado no dia anterior, sexta-feira (23), em um hospital de Anápolis (GO), onde cumpre prisão domiciliar. Devido a uma piora no quadro de saúde, precisou ser transferido para o Sírio, na capital federal.

De acordo com fontes, o quadro de João de Deus inspira muitos cuidados e não é considerado simples, por esse motivo ele segue internado na UTI.

O médium acumula 63 anos de prisão em três condenações diferentes: estupros contra cinco mulheres (40 anos em regime fechado), violação sexual mediante fraude contra duas mulheres e estupro de vulnerável contra outras duas (19 anos em regime fechado) e porte ilegal de armas (quatro anos em regime aberto). João de Deus nega as acusações.