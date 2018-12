Do R7

João de Deus será investigado por relação com pedras preciosas falsas Médium, investigado por abuso sexual, também é conhecido por atuar no ramo do garimpo e lapidação de pedras João de Deus pedras falsas

Polícia recebe novas denúncias contra João de Deus Igo Estrela/Metropoles/Reuters - 16.12.2018

A Polícia Civil e o Ministério Público de Goiás receberam uma denúncia de que o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, pode ter ligação com um negócio de falsas pedras preciosas.

'Não há o que esconder', diz defesa de João de Deus

A informação chegou à força-tarefa por meio de uma testemunha, mantida em sigilo, e gerou a abertura de um novo inquérito que deverá ser apurado com mais veemência nas próximas semanas, já que, neste momento, promotores e policiais estão focados na investigação das denúncias de abuso sexual.

João de Deus: Polícia deve concluir primeiros inquéritos até sexta

Se o caso for realmente verdadeiro, João de Deus pode ter que responder também por suspeita de estelionato. Questionado sobre o assunto em seu depoimento no domingo, o líder religioso negou participação em algum esquema desse tipo.

Ainda assim, João de Deus é conhecido por atuar no ramo do garimpo, extração e lapidação de pedras. Alguns desses cristais são oferecidos, inclusive, a seus seguidores na Casa Dom Inácio de Loyola, onde ele fazia atendimentos espirituais antes de ser preso.

O médium está cumprindo prisão preventiva no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia (GO) desde domingo (16) quando se entregou à Polícia. Segundo seus defensores, ele está abatido por ter diversos problemas de saúde e ter dormido num colchão no chão em uma das noites.

Habeas corpus

A Justiça de Goiás rejeitou no final da tarde desta terça-feira (18) um pedido de habeas corpus em favor do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus. O advogado do médium, Alberto Zacharias Toron, disse que discorda da decisão e irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça.