João de Deus tem patrimônio com fazendas, imóveis e avião

João de Deus e a mulher têm 86 imóveis em Anápolis e Abadiânia Igo Estrela/Metropoles/Reuters - 16.12.2018

O médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, foi preso após ser acusado de abusar sexualmente de centenas de mulheres. O escândalo trouxe à tona outros aspectos da vida dele, como o vasto patrimônio, composto por fazendas, imóveis e até mesmo um avião.

A prisão de João de Deus foi determinada pela descoberta da movimentação de R$ 35 milhões nas contas bancárias do médium, cuja origem da fortuna segue desconhecida.

Sabe-se que o médium já foi garimpeiro e há relatos da passagem dele pela Serra Pelada, no Estado do Pará. O local já foi considerado como o maior garimpo do mundo. Na década de 80, Joao de Deus chegou a ser preso pela Polícia Federal por contrabando de minério radioativo.

Um levantamento exclusivo realizado pela RecordTV nos cartórios de Anápolis (GO) e Abadiânia (GO) encontrou 86 imóveis registrados em nome dele e da atual mulher, Ana Keyla Teixeira Lourenço, o mais antigo comprado em 1984 e o mais recente em novembro deste ano.

Somente em Abadiânia, onde João de Deus fundou a Casa Dom Inácio de Loyola, o médium e a mulher são donos de 29 imóveis entre casas, apartamentos e fazendas.

As propriedades estão concentradas nas fazendas Capivary, Capivary dos Araújos, Lages e Mocó e Soares e nos loteamentos Lindo Horizonte, Continuação de Lindo Horizonte, Vila Bastos e Cidade de Abadiânia.

A maior parte dos imóveis no nome do casal, no entanto, estão localizados em Anápolis, cidade onde o médium reside. São 57 propriedades, sendo que 38 estão registradas em nome de João e outras 19 estão no de Ana Keyla.

Fazendeiros da região que pediram para não serem identificados disseram que em uma das fazendas, na região de Miranápolis, João de Deus cria gado. Em valores de mercado, esta propriedade estaria avaliada em R$ 5,5 milhões. Nos documentos dos imóveis, Ana Keyla consta como solteira e João de Deus como divorciado.

Mesma data

Os documentos obtidos pela RecordTV apontam ainda que diversos imóveis do casal foram comprados na mesma data. Entre eles, chamam atenção os seis apartamentos no condomínio Residencial Flamboyant. Nas escrituras, consta que João de Deus pagou R$ 50 mil em cada um deles.

No último dia 5 de novembro, Ana Keyla comprou também quatro apartamentos localizados no condomínio Itapuã por R$ 230 mil cada.

Avião

Além dos apartamentos, casas e fazendas, João de Deus possui um avião registrado no nome dele. A aeronave modelo Sêneca (BEM-810C), da Embraer, ano 1989, que está avaliada em cerca de R$ 350 mil.

Antes desta aeronave, o médium tinha uma Piper, fabricada no ano de 2004. Importado dos Estados Unidos, o modelo é avaliado em cerca de R$ 1,2 milhão.