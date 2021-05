João Doria bate boca com Carla Zambelli durante evento em SP

A- A+

Na imagem, Carla Zambelli e João Doria Reprodução Câmara dos Deputados e Governo de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), bateu boca nesta sexta-feira (28) com a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), aliada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), durante evento na zona leste da capital paulista.

No evento, Zambelli afirmou que o presidente “não fechou comércio, não decretou lockdown, não fez toque de recolher e também não destruiu empregos”. Na sequência, Doria interrompeu e afirmou que o presidente destruiu vidas. “Foi isso que fez o Bolsonaro. Destruiu vidas. Genocida.”

Doria foi aplaudido e Zambelli, vaiada, continuou: “Agora, é natural vindo de um governador que já mandou eu engraxar botas de militares. Eu prefiro ter que engraxar de militares. Como meu marido, por exemplo, é militar. E eu engraxo com muito orgulho a bota dele pra ele poder ir trabalhar”, disse.

Evento

O evento ocorreu no Itaim Paulista, zona leste da cidade de São Paulo, e contou com a participação do ministro Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Flavio Amary (Secretário de Estado da Habitação de São Paulo) e Ricardo Nunes (Prefeito de São Paulo).

Foram entregues 413 apartamentos - 213 do Residencial Osório A, na Vila Curuçá, e 200 do Conjunto Manuel Bueno 2, no Itaim. O projeto é fruto de parceria firmada entre a Secretaria de Habitação, Prefeitura de São Paulo e Ministério do Desenvolvimento Regional. O investimento total na obra foi de R$ 39,9 milhões.

Os apartamentos são destinados às famílias que têm renda mensal de até R$ 1,8 mil. Elas terão 120 meses para quitar o imóvel. O valor da menor prestação é de R$ 80 e a maior não ultrapassa R$ 270 mensais. Os imóveis têm dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro.