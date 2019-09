Joice Hasselmann diz que deputados foram enganados para aprovar CPI

Joice Hasselmann promete barrar CPI Luis Macedo/Câmara dos Deputados

A líder do governo no Congresso Nacional, Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou em sua conta no Twitter que "muitos deputados alegam que foram enganados" ao assinar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar supostas arbitrariedades e irregularidades cometidas pelos membros da força-tarefa da Operação Lava Jato. O pedido de CPI foi validado sexta-feira (13) pela Mesa da Câmara dos Deputados, com 175 assinaturas.

A deputada afirma que vai buscar "medidas regimentais e jurídicas" para impedir a abertura da comissão, que, segundo ela, servirá para "transformar mocinho em bandido", referindo-se ao hoje ministro da Justiça, Sergio Moro, juiz federal responsável por várias condenações na Lava Jato.

Mtos deputados alegam q foram enganados, q assinaram a CPI da Lava Jato sem saber do q se tratava. Estou com minha equipe da Liderança do Gov no Congresso buscando medidas regimentais e jurídicas p/ enterrar essa aberração q quer transformar o mocinho em bandido. Sempre @SF_Moro — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) 14 de setembro de 2019

Para que a CPI da Lava Jato entre em funcionamento é necessário que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), autorize sua instalação. A oposição deve fazer esse pedido na segunda-feira (16).