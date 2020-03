Joice Hasselmann é internada e passará por duas cirurgias 

Do R7, com informações da Agência Record

Deputada afirmou que sentiu fortes dores há duas semanas Reprodução/Instagram

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) foi hospitalizada em São Paulo e será submetida a duas cirurgias nos próximos dias.

Leia mais: Joice Hasselmann é a nova líder da bancada do PSL na Câmara

A parlamentar informou em sua conta no Instagram que há duas semanas já estava se sentindo mal, e após ir ao médico, foi recomendada a passar pelos procedimentos cirúrgicos.

Joice Hasselmann afirmou no post no Instagram que teve palpitações no peito, dores muito fortes no estômago e uma pequena hemorragia.

A deputada afirmou que ficará 10 dias sem exercer a atividade parlamentar em Brasília, mas estará acompanhando o cenário nacional de São Paulo.

Hasselmann não informou em que hospital está internada. A Agência Record entrou em contato com os Hospitais Sírio Libanês e Albert Einstein. A assessorias informaram que não divulgam informações sem a autorização do paciente.