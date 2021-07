Joice Hasselmann presta depoimento à polícia sobre ataque

A- A+

Joice fala com jornalistas na Câmara dos Deputados Reprodução

A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) presta depoimento, na tarde desta sexta-feira (23), ao departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. Joice está sendo ouvida sobre o ataque que sofreu dentro do seu apartamento funcional no final de semana.

As investigações têm caráter sigiloso, segundo o Depol, que diz ainda ter iniciado as investigações imediatamente após ter sido comunicado do fato. Além das oitivas, a polícia da Câmara está analisando imagens do circuito fechado de TV do prédio onde a deputada mora.

Em nota na noite de ontem, a deputada diz que sofreu fraturas no rosto e na coluna em um incidente ocorrido em seu apartamento funcional em Brasília, no último domingo (18). Ela alega não lembrar de nada, relatando que “acordou já caída no chão do corredor, entre o quarto e o banheiro, com o rosto em uma poça de sangue, sem saber exatamente o que aconteceu”.

Do chão, ela conseguiu chamar o marido – o neurocirurgião Daniel França, que estava no apartamento, mas tinha dormido em outro quarto – para socorrê-la.

Nas redes sociais, leitores questionaram uma eventual participação do marido, já que ele não teria ouvido nada. Joice nega a participação dele: "Eu enfrentaria e denunciaria. Ademais, é fácil eu dar uma sova nele caso tentasse algo".