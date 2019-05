Joice vai criar "gabinete de inteligência" da Previdência Segundo deputada, ideia é manter técnicos do ministério da Economia para atender parlamentares que tiverem dúvidas sobre projeto de reforma Reforma da Previdência

Joice trabalha a ideia com o secretário Rogério Marinho ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Para tirar dúvidas de parlamentares sobre a reforma da Previdência, a líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), vai criar o que ela apelidou de "gabinete de inteligência". Segundo ela, a ideia foi gestada juntamente com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, e irá funcionar na sala de Hasselmann na Câmara.

De acordo com a líder, a ideia é manter sempre um técnico do ministério da Economia à disposição dos parlamentares. Serão três ou quatro especialistas que vão se revezar na função, ainda segundo Joice Hasselmann, sempre com dados disponíveis, inclusive regionalizados.

Ela disse que não será preciso marcar horário. O deputado que quiser, basta chegar e entrar para conversar com o técnico. Ela afirmou também que o início deve ser imediato.

Joice Hasselmann se reúne neste início da tarde da quinta-feira (2) com o Marinho em seu gabinete. Segundo ela, os dois devem tratar da articulação e alguns pontos da Previdência, como a manutenção de Estados e municípios na reforma. Há uma pressão por parte de líderes para a retirada dos Estados e municípios da reforma, mas o governo quer manter.

"Tudo está caminhando com mais tranquilidade do que em um passado recente", disse ela sobre a articulação. O BPC e aposentadoria rural devem ser alteradas na comissão especial, acrescentou.

A parlamentar afirmou ainda que está sendo muito procurada para os relatórios das medidas provisórias enviadas pelo presidente Jair Bolsonaro, como a MP da Liberdade Econômica

Ela contou que está atenta à movimentação da MP 870, que reestruturou a Esplanada dos Ministérios. "Há movimentação para mexer em alguns pontos da MP", afirmou.

