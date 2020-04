Jorge Oliveira é escolhido para ser o novo ministro da Justiça

Na imagem, o novo ministro de Justiça e Segurança Pública, Jorge Oliveira Alan Santos/PR - 4.11.2019

Jorge Oliveira será o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ex-policial e advogado, ele comandava a Secretaria-Geral da Presidência da República.

A nomeação de Oliveira no DOU (Diário Oficial da União) pode sair ainda neste domingo (26).

O novo ministro da Justiça e Segurança Pública escreveu em sua conta no Twitter que está "junto com o presidente por um Brasil melhor". "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! Bandeira do Brasil", acrescentou.

Juntos com o PR @jairbolsonaro por um Brasil melhor.

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! pic.twitter.com/iqJ8hEW1Zb — Jorge de Oliveira Francisco (@jorgeofco) April 26, 2020

Com a confirmação de Oliveira no Ministério da Justiça, a Secretaria-Geral da Presidência deve ser comandada pelo almirante Flávio Rocha, atual secretário de Assuntos Estratégicos.

O ministério da Justiça e Segurança Pública era comandado por Sergio Moro, que anunciou a própria demissão durante coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira (25). A saída ocorre, segundo o ex-juiz da Lava Jato, por causa da troca de Maurício Valeixo, braço direito de Moro, do comando da Polícia Federal.

O delegado Alexandre Ramagem, atual diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), deve ser confirmado no comando da Polícia Federal.

A possibilidade de recriação do Ministério da Segurança Pública foi novamente aventada neste domingo no Palácio do Planalto. A pasta foi fundida com o Ministério da Justiça logo após a posse de Moro, em janeiro de 2019.