José Vicente Santini é nomeado secretário executivo da Casa Civil Santini foi exonerado do cargo de subchefe de Articulação e Monitoramento da pasta para poder assumir o novo cargo Casa Civil

Bolsonaro indicou Santini para a secretaria Marcos Corrêa/PR – 08.04.2019

O presidente Jair Bolsonaro nomeou José Vicente Santini para o cargo de secretário executivo da Casa Civil, posto antes ocupado por Abraham Weintraub, que foi nomeado ministro da Educação e tomou posse nesta terça-feira (9).

Para assumir o novo posto, Santini foi exonerado do cargo de subchefe de Articulação e Monitoramento da pasta.

No lugar de Santini na antiga função, entrou Fernando Wandscheer de Moura Alves. As nomeações foram formalizadas nesta terça-feira (9) em edição extra do DOU (Diário Oficial da União).

