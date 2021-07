Judoca do Brasil é assaltado quando seguia para embarcar para Tóquio

Atual hexacampeã olímpica, a seleção feminina de basquete dos Estados Unidos é a maior vencedora da competição. O país venceu oito das 11 edições disputadas na história dos Jogos Lance! Galerias

No basquete masculino, a hegemonia também é norte-americana. Atuais tricampeões, os EUA têm 15 ouros. A ex-União Soviética é o outro país a ter vencido mais de uma vez: dois títulos

Lance! Galerias

Após ficar fora das duas últimas Olimpíadas, o beisebol voltará a ser disputado em Tóquio. Das cinco edições anteriores em que a modalidade esteve presente, Cuba foi campeão em três Lance! Galerias

No futebol masculino, presente desde 1900, em Paris, dois países dividem a condição de maiores vencedores. Hungria e Grã-Bretanha conquistaram o ouro três vezes. O Brasil é o atual campeão Lance! Galerias

O futebol feminino estreou nos Jogos Olímpicos em 1996, em Atlanta. Os Estados Unidos reinam na modalidade com quatro medalhas de ouro. Alemanha e Noruega têm uma conquista cada um Lance! Galerias

No handebol masculino, quatro países dividem a condição de maiores campeões olímpicos. França (foto), Croácia e as extintas União Soviética e Iugoslávia têm dois títulos cada Lance! Galerias

A Dinamarca é a maior campeã dos Jogos Olímpicos no handebol feminino. O país do norte europeu ficou com a medalha de ouro na modalidade em três edições seguidas (1996, 2000 e 2004) Lance! Galerias

A seleção masculina da Índia foi oito vezes campeã olímpica no hóquei sobre a grama. O país é o maior campeão da modalidade, embora não chegue ao topo desde 1980, em Moscou Lance! Galerias

Holanda (foto) e Austrália são as maiores campeãs olímpicas no hóquei sobre a grama feminino, com três ouros. As holandesas chegaram nas últimas quatro finais, vencendo duas delas Lance! Galerias

Com nove medalhas de ouro, a Hungria é a maior campeã olímpica do polo aquático masculino com sobras. Em segundo lugar vem a Grã-Bretanha, com quatro títulos na história Lance! Galerias

O torneio feminino de polo aquático só passou a constar na relação de esportes olímpicos em 2000, em Sydney. Atuais bicampeões, os Estados Unidos lideram a tabela de conquistas Lance! Galerias

Atual campeão, o Brasil é um dos países mais vencedores do vôlei masculino olímpico. O país conquistou três vezes a medalha de ouro, mesmo número de Estados Unidos e União Soviética Lance! Galerias

A maior campeã do vôlei feminino é a União Soviética (4), que não existe mais. A China, atual detentora do título (foto), chegou ao topo três vezes e está empatada com Cuba Lance! Galerias

No vôlei de praia feminino, o país com mais medalhas de ouro é os Estados Unidos. Três vezes duplas americanas chegaram ao topo. O Brasil tem uma conquista: Jaqueline e Sandra, em 1996 Lance! Galerias