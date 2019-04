Alexandre Garcia, do R7

Juiz dá 8 dias para defesa de Lula se manifestar sobre ação do sítio Luiz Antônio Bonat determinou que o processo seja encaminhado à segunda instância após o recebimento das manifestações do ex-presidente e mais seis Lula

Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses na ação Reuters

O juiz federal Luiz Antônio Bonat, que assumiu o lugar de Sérgio Moro à frete da Operação Lava Jato em Curitiba, concedeu o prazo de oito dias para que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o processo do sítio de Atibaia.

Além de Lula, os réus Leo Pinheiro, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Fernando Bittar, Rogério Aurélio Pimentel, José Carlos Costa Marques Bumlai e Paulo Roberto Valente Gordilho devem se manifestar no mesmo período sobre a ação.

Bonat determinou ainda que o processo seja encaminhado ao TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), assim que as manifestações da defesa forem recebidas para que o caso seja julgado em segunda instância.

Na ação em questão, o ex-presidente Lula foi condenado a 12 anos e 11 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela juíza federal Gabriela Hardt, que substituiu temporariamente Moro após o atual ministro da Justiça deixar o cargo.

A Justiça entendeu que o petista recebeu R$ 1 milhão em propinas referentes à reforma do sítio, que está no nome de Fernando Bittar. A obra teria sido custeada pela Odebrecht e OAS, com dinheiro de contratos da Petrobras.