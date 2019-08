Juiz dá indulto natalino para Vaccari na sentença de 24 anos na Lava Jato O ex-tesoureiro do PT, no entanto, poderá continuar preso porque é réu e já foi condenado em vários outros processos da Operação Lava Jato

O ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto José Cruz/Agência Brasil 03.02.2016

O juízo de Execuções Penais de Curitiba concedeu ao ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto indulto em ação penal na qual pegou 24 anos de reclusão no âmbito da Operação Lava Jato.

O petista, no entanto, poderá continuar preso porque é réu e já foi condenado em vários outros processos da Lava Jato. Ele está recolhido no Complexo Médico Penal de Pinhais, nos arredores de Curitiba, desde abril de 2015. A decisão tem como base o decreto do ex-presidente Michel Temer (MDB), em 2017.



COM A PALAVRA, VACCARI

NOTA PÚBLICA

A defesa do Sr. João Vaccari Neto, pela presente Nota, se manifesta sobre a justa decisão, proferida nesta data, pelo Juízo das Execuções Penais do Paraná, que julgou procedente o pedido de Indulto natalino, ao Sr. Vaccari, com base no Decreto n. 9.246/2017, face ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos nesse Decreto, concedendo-lhe o perdão de 24 anos de reclusão.

Prof. Dr. Luiz Flavio Borges D’Urso

Advogado

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.