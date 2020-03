Juíza ordena isolamento de homem que não quis fazer teste de Covid-19

Brasil já tem 34 casos confirmados da doença Roberto Casimiro/Fotoarena/Estadão Conteúdo

A juízia Raquel Mundim Moraes Oliveira Barbosa, da 8ª vara da Fazenda Pública do DF determinou que um homem que se recusou a fazer o teste do coronavírus deverá se submeter a realização de exames laboratoriais, além de permanecer em isolamento domiciliar até que os resultados estejam prontos.

Segundo consta no processo, o homem é casado com uma paciente que se encontra isolada e internada em estado grave no HRAN (Hospital Regional da Asa Norte), no Distrito Federal, desde a última sexta-feira (6), após ser diagnosticada com síndrome da angústia respiratória do adulto, secundária à infecção pelo coronavírus.

A mulher, de 53 anos, respira com ajuda de aparelhos, de acordo com a equipe médica.

O advogado teve contato próximo e prolongado com a mulher e relatou, inclusive, ter apresentado sintomas do covid-19.

Decisão

A juíza observou que, perante a seriedade e urgência do tema, muitos Estados se valem do atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos para manter os pacientes em tratamento ou em quarentena até que seja descartada a hipótese de contaminação. "São situações nas quais o indíviduo, sem perder a condição de sujeito de direitos, deve se submeter a determinadas ingerências corporais", escreveu a magistrada.

"A coleta forçada de amostras biológicas do requerido mostra-se legítima no caso, dada a urgência e seriedade da situação globalmente vivenciada, observados, evidentemente, métodos respeitos que preservem sua dignidade na realização dos exames. Soma-se a isso o fato de que a intervenção pretendida não traz qualquer risco à saúde do requerido, porque minimamente invasiva", completou.