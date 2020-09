Do R7

Julgamento sobre depoimento de Bolsonaro sai da pauta do STF Decisão de Celso de Mello deve fazer com que a forma da oitiva do presidente na ação sobre interferência na PF seja analisada pelo plenário comum STF retira da pauta julgamento sobre depoimento de Bolsonaro

Celso de Mello não definiu data para o julgamento Foto: Nelson Jr./SCO/STF

O decano do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Celso de Mello, decidiu retirar da pauta da Corte o julgamento sobre a forma de depoimento do presidente Jair Bolsonaro na ação que investiga a suposta interferência na PF (Polícia Federal).

Com a determinação, a avaliação sobre a oitiva sai do plenário virtual e deve ser analisada pelo plenário comum da Suprema Corte. Ainda não existe data definida para o julgamento.

Caberá ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, incluir o julgamento no plenário da corte. Na prática, só haverá a próxima semana para que isso ocorra ainda com a presença de Celso de Mello, que antecipou sua aposentadoria para o próximo dia 13 de outubro.

No dia 11, o decano não acolheu ao requerimento do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e definiu que o depoimento de Bolsonaro deveria ocorrer presencialmente devido ao fato de que o presidente é um dos réus. O presidente deseja depor por escrito.

Bolsonaro foi então intimado pela PF a escolher uma data entre os dias 21 a 23 de setembro para o interrogatório presencial. No entanto, uma decisão do ministro Marco Aurélio Mello adiou a oitiva.

Coube então ao plenário virtual do STF decidir sobre a forma de depoimento do presidente. Na avaliação de Marco Aurélio, Bolsonaro deve poder depor por escrito, sendo testemunha, investigado ou mesmo réu do processo.