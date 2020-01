Juristas pedem que enquadre na Lei de Abuso procurador do caso Glenn

O jornalista Glenn Greenwald, que foi denunciado em caso de rackers Marcos Oliveira/Agência Senado - 11.07.2019

A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) protocolou nesta quarta (22), na Procuradoria-Geral da República, uma representação contra o procurador no Distrito Federal, Wellington Divino Marques de Oliveira, a quem atribui "evidente prática de abuso de autoridade" na denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald. ABJD pede que seja instaurado procedimento de investigação para "apuração de conduta ilícita".

Leia mais: Para juristas, denúncia contra Glenn Greenwald deve ser rejeitada; entenda

Wellington Divino Marques de Oliveira denunciou Glenn e seis hackers acusados de invasão de comunicações do ex-juiz federal Sergio Moro e de procuradores da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná.

O procurador sustenta que o jornalista do Intercept Brasil "auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões".

Para o procurador, a atitude do jornalista caracteriza "clara conduta de participação auxiliar no delito, buscando subverter a ideia de proteção a fonte jornalística em uma imunidade para orientação de criminosos".

Glenn não foi investigado no inquérito da Polícia Federal por ordem do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Mas o procurador o denunciou à Justiça por organização criminosa.

Para a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, "a acusação apresentada pelo procurador descreve fato que não pode ser considerado crime".

“Tenta criminalizar a livre manifestação do pensamento e a divulgação de informações, atingindo em cheio o direito fundamental à liberdade de expressão, liberdade de informação e liberdade de imprensa (artigo 5.º, incisos IV e IX, e art. 220 da Constituição)”, conforme representação.

A entidade afirma que "o uso do aparelho de Estado em desacordo com o que é determinado nas normas e em desrespeito aos direitos dos cidadãos foi o que levou à aprovação da Lei 13.869, em 2019, conhecida como Lei de Abuso de Autoridade".

“Ao acionar o Poder Judiciário de forma infundada e para dar vazão à sua posição político-ideológica, o procurador incide no que prevê o artigo 30, da Lei 13.869/2019, com evidente abuso de autoridade”, diz o documento.

Conduta reiterada

ABJD destaca que, além de denunciar Glenn Greenwald por associação criminosa, "mesmo diante da liminar do ministro Gilmar Mendes, da ausência de investigação ou indiciamento e do parecer da Polícia Federal, o procurador Wellington Divino apresentou denúncia contra o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, pelo suposto crime de calúnia em fala contra o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro".

De acordo com a ABJD, o procurador "vem apresentando denúncias contra cidadãos que atuam dentro dos limites da democracia, mas que conflitam com o pensamento de autoridades com as quais possui afinidade ideológica". “É um desvio de conduta inaceitável”, define.

Na denúncia contra o jornalista, Wellington Divino ressaltou que não houve descumprimento da decisão de Gilmar.

O procurador ponderou que "não se discute, em qualquer tom, que a liberdade de imprensa é pilar de um Estado Democrático de Direito".

Ele enfatizou: “Diferente é a situação em que o ‘jornalista’ recebe material ilícito enquanto a situação delituosa ocorre e, tendo ciência de que a conduta criminosa ainda persiste, mantém contato com os agentes infratores e ainda garante que os criminosos serão por ele protegidos, indicando ações para dificultar as investigações e reduzir a possibilidade de responsabilização penal”.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.