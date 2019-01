Justiça bloqueia R$ 50 milhões em dinheiro e imóveis de João de Deus

Thais Skodowski, do R7

Justiça determina bloqueio de bens de médium Walterson Rosa/Folhapress - 16.12.2018

O médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, teve R$ 50 milhões bloqueados pela Justiça. O bloqueio, que envolve contas bancárias e imóveis, já havia sido acatado em dezembro, sendo cumprido nesta quarta-feira (9).

A decisão tem como objetivo garantir ressarcimento de possíveis danos morais coletivos e danos individuais sofridos pelas vítimas.

Ainda nesta quarta, João de Deus virou réu em um processo que apura se ele abusou sexualmente de mulheres. A juíza Rosângela Rodrigues dos Santos, da Comarca de Abadiânia, aceitou denúncia oferecida pelo Ministério Público de Goiás contra ele.

O R7 tenta contato com a defesa do médium. Anteriormente, João de Deus tinha se declarado inocente das acusações.

As denúncias que pesam contra o religioso, de 76 anos, são de violação sexual e estupro de vulnerável.

O caso

João de Deus é acusado por diversas mulheres de abuso sexual durante os atendimentos espirituais na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, interior de Goiás.

Após as primeiras denúncias, o MP-GO (Ministério Público de Goiás) criou uma força-tarefa — que conta com quatro promotores, seis delegados e duas psicólogas — para atenderem o caso.

Na noite de 12 de dezembro do ano passado, a Promotoria de Justiça de Goiás solicitou a prisão preventiva do médium, cinco dias depois de as primeiras denúncias de abusos sexuais começarem a aparecer.

Em sua primeira aparição pública, João de Deus ficou cerca de 10 minutos na Casa Dom Inácio de Loyola, se disse inocente e declarou que estava à disposição da Justiça. Em 16 de dezembro, João de Deus se entregou às autoridades. No dia seguinte, prestou depoimento à polícia.

Em 26 de dezembro, João de Deus prestou depoimento ao MP-GO.

O Ministério Público denunciou o médium em 28 de dezembro por quatro crimes: dois por violação sexual mediante fraude e dois por estupro de vulnerável.

Durante as buscas nas casas de João de Deus, foram encontradas armas, esmeraldas e malas de dinheiro. A Justiça de Goiás concedeu habeas corpus pelo porte ilegal de arma.