Justiça de Goiás nega habeas corpus para João de Deus Médium, investigado por abuso sexual, permanecerá preso no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia. Defesa diz que vai recorrer João de Deus habeas corpus

Justiça negou habeas corpus para João de Deus Igo Estrela/Metropoles/Reuters – 16.12.2018

A Justiça de Goiás rejeitou no final da tarde desta terça-feira (18) um pedido de habeas corpus em favor do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus.

Polícia faz buscas no centro espiritual de João de Deus

A revogação da prisão preventiva havia sido pedido pela defesa do líder espiritual mas foi indeferida pela desembargador Jairo Ferreira Júnior.

João de Deus: Polícia deve concluir primeiros inquéritos até sexta

Como o pedido foi negado, a estratégia da defesa será entrar com um novo pedido que reverta trocar a prisão preventiva por outra medida cautelar, como a prisão domiciliar.

João de Deus está preso no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia desde o último domingo (16). Ele é acusado de crimes de abuso sexual e, nesse primeiro momento, a investigação se concentra em 15 casos.

Defesa

O advogado do médium, Alberto Zacharias Toron, disse em mensagem encaminhada ao R7 que discorda da decisão e irá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Toron informou também que apenas a liminar foi apreciada e negada. O julgamento final do habeas corpus será após o recesso do judiciário.

Copyright © 2018 Estadão. Todos os direitos reservados