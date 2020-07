Justiça de SP aprova plano de recuperação judicial da Odebrecht

Justiça rejeitou objeções à aprovação da recuperação Joel Silva/Folhapress

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aprovou nesta segunda-feira (27) o plano de recuperação judicial do conglomerado Odebrecht.

Na decisão, o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho rejeitou objeções à aprovação do plano, inclusive a alegação de conluio entre os bancos BNDES, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e Banco do Brasil com o grupo para prejudicar os demais credores.

Segundo o magistrado, o pedido deve ser concedido "porém com algumas ressalvas em relação a algumas cláusulas que não estão de acordo com a legislação vigente", afirmou.

Um dos principais alvos da operação Lava Jato, a Odebrecht viu a oferta de empréstimos desaparecer, o que a levou a pedir recuperação judicial em junho do ano passado, com dívidas de R$ 65,5 bilhões, um dos maiores processos do tipo na história no país.

Credores da Odebrecht aprovaram em abril o plano de recuperação de 12 de 20 subsidiárias do grupo e representam mais de 99% da dívida do grupo, de R$ 53 bilhões.

