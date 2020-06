Justiça de SP quebra sigilo do escritório de Ricardo Salles Decisão, assinada pelo juiz Marcos de Lima Porta, da 5ª Vara da Fazenda Pública, atendeu pedido do MP-SP (Ministério Público de São Paulo)

Na imagem, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Adriano Machado/Reuters/21.05.2020

A Justiça de São Paulo decretou na última segunda-feira (8) a quebra do sigilo bancário do escritório de advocacia do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da mãe dele, Diva Carvalho de Aquino.

De acordo com o Blog do Fausto Macedo, do jornal O Estado de S. Paulo, a decisão, assinada pelo juiz Marcos de Lima Porta, da 5ª Vara da Fazenda Pública, atendeu pedido do MP-SP (Ministério Público de São Paulo), que pediu acesso aos documentos no âmbito de uma investigação, aberta em julho de 2019, sobre suposto enriquecimento ilícito de Salles.

Leia mais: MPF quer investigação para apurar conduta do ministro Ricardo Salles

A investigação, segundo a reportagem, apura como o patrimônio do ministro saltou de R$ 1,4 milhão para R$ 8,8 milhões entre 2012 e 2018.

O ministro nega irregularidades em suas contas. Em nota, afirmou que "todos os dados estão à disposição da justiça" e que "a apuração irá mostrar que não há nada irregular".