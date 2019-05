Justiça determina que Temer e coronel Lima fiquem presos em SP Segundo ofício expedido pela 7ª Vara Criminal, a prisão cautelar poderá ser cumprida no Estado de São Paulo, no local de domicílio dos presos

O ex-presidente Michel Temer volta à prisão ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO

O desembargador Abel Gomes, presidente da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2), autorizou nesta quinta-feira (9) que o ex-presidente Michel Temer e João Baptista Lima Filho, o coronel Lima, fiquem presos em São Paulo. Os dois tiveram prisão preventiva decretada na quarta (8) pelo TRF-2, por suspeita de liderar organização criminosa.

Em despacho enviado à juíza Caroline Vieira Figueiredo, substituta da 7.ª Vara Criminal Federal do Rio, o desembargador destacou que "a legislação recomenda, em regra, a manutenção do custodiado (definitiva ou provisória) em carceragem no local de seu domicílio".

"De modo que Sua Excelência não só pode como deve autorizar o recolhimento de Michel Miguel Elias Temer Lulia e João Baptista Lima Filho desta forma."

O ex-presidente e o coronel Lima se apresentaram à Polícia Federal na sede da instituição em São Paulo, na Lapa, no começo da tarde. Temer já havia sinalizado que queria ficar preso em uma Sala de Estado Maior no Quartel General da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em petição à 7ª Vara Criminal Federal do Rio, advogados do ex-presidente alegaram que emedebista tem residência na capital paulista.

O advogado Eduardo Carnelós, que defende Temer, afirma que "como é sabido, o requerente tem domicílio em São Paulo, onde reside com sua família".

Temer e coronel Lima são alvo da Operação Descontaminação, desdobramento da Lava Jato que investiga suposto esquema de propinas em contratos de obras da usina de Angra 3.