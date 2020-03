Justiça determina reabertura imediata da avenida Niemeyer Via será reaberta a partir das 6h deste sábado (6) após estar bloqueada desde maio de 2019 devido a possibilidade de deslizamentos de terra no local avenida Niemeyer

Avenida Niemeyer foi interditada em maio de 2019 Jose Lucena/Futura Press/Estadão Conteúdo - 16.05.2019

O presidente do STJ (Supremo Tribunal de Justiça), João Otávio de Noronha, determinou nesta sexta-feira (6) a imediata reabertura da avenida Niemeyer, via que liga São Conrado ao bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro.

A via, que foi interditada em maio de 2019 após uma decisão judicial devido a possibilidade de deslizamentos de terra no local, será reaberta a partir das 6h deste sábado (6).

Na decisão, Noronha diz que "já há segurança" para a reabertura da Niemeyer" após a realização de obras emergenciais. "As milionárias intervenções realizadas na localidade tornaram a encosta mais resiliste a fortes chuvas e tempestades", avalia o ministro, que atenta para a manutenção intacta do local diante das fortes chuvas que afetaram a cidade neste ano.

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, comemorou o veredito do STJ. “Essa decisão engrandece, enobrece e dignifica a posição dos nossos engenheiros e procuradores”, afirmou.