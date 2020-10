Justiça deve analisar afastamento de Ricardo Salles nesta terça

Renata Varandas, da Record TV, com Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, ministro Ricardo Salles Adriano Machado/ REUTERS 22.10.2020

A Justiça Federal do Distrito Federal deve analisar o pedido de afastamento de Ricardo Salles do cargo de ministro do Meio Ambiente nesta terça-feira (27).

O pedido de afastamento foi feito pelo MPF (Ministério Público Federal). Segundo 16 procuradores, Salles estaria promovendo um desmonte deliberado de políticas públicas voltadas à proteção ambiental, o que levou o grupo a entrar com ação no dia 6 de julho deste ano.

Para Ricardo Salles, o pedido do MPF é uma "tentativa de interferir em políticas públicas". "A ação de um grupo de procuradores traz posições com evidente viés político-ideológico em clara tentativa de interferir em políticas públicas do Governo Federal", afirmou o ministro por meio de nota divulgada na época.