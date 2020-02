Do R7

Justiça do Distrito Federal vai interrogar Lula nesta quarta-feira Ex-presidente é investigado em processo que apura venda de medidas provisórias no âmbito da operação Zelotes lula

Interrogatório acontecerá em Brasília Andrew Medichini/ Associated Press/ Estadão Conteúdo - 13.02.2020

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ser interrogado pela Justiça Federal do Distrito Federal, em Brasília, a partir das 14h30 desta quarta-feira (19), no âmbito da operação Zelotes.

O interrogatório havia sido marcado para 11 de fevereiro, mas foi adiado a pedido da defesa de Lula.

Lula será interrogado sobre o caso da MP (medida provisória) 471. O processo investiga a "venda" da MP, que teria sido aprovada em troca de incentivos fiscais para montadoras nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O ex-presidente virou réu do caso em setembro de 2017.

De acordo com os procuradores que denunciaram o ex-presidente, a aprovação da MP envolveu a promessa de pagamentos de vantagens indevidas a intermediários do esquema e aos agentes políticos. Metade do valor acertado, segundo a denúncia, foi repassado a montadoras.

De acordo com a denúncia, as empresas automobilísticas teriam prometido R$ 6 milhões a Lula e ex-ministro Gilberto Carvalho, então chefe de gabinete do ex-presidente, em troca de benefícios para o setor.

Além de Lula, a Justiça também vai interrogar o executivo Paulo Arantes Ferraz por videoconferência a partir das 9h30.