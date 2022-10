Justiça Eleitoral distribuiu 472 mil urnas para todo o Brasil No primeiro turno das eleições, menos de 1% das urnas eletrônicas apresentaram defeito e foram substituídas, segundo o TSE Justiça Eleitoral distribuiu 472 mil urnas para todo o Brasil

A Justiça Eleitoral distribuiu 472.075 urnas eletrônicas nos 5.570 municípios do país para o segundo turno das eleições 2022, que ocorre neste domingo (30). Além dessas, há 105.050 equipamentos na reserva para garantir que o pleito não seja prejudicado por falhas técnicas. No primeiro turno, 3.222 urnas eletrônicas foram substituídas, o que representa 0,6% do total.

Desde a primeira eleição informatizada, em 1996, já foram fabricadas 1.042.118 urnas. Parte das que serão utilizadas neste ano são novas, modelo UE2020. Esse modelo possui um processador 18 vezes mais rápido que o da versão anterior. O teclado foi aprimorado e a bateria terá duração por toda a vida útil do equipamento, o que diminui os custos de manutenção.

Uma outra novidade é que nas eleições deste ano as urnas eletrônicas disponibilizam um intervalo de tempo para que o eleitor possa conferir o voto antes de confirmar. Depois de digitar o número do candidato escolhido, a tela mostra, durante um segundo, um aviso de "confira seu voto" antes de o eleitor confirmar a decisão. Segundo a Justiça Eleitoral, o intervalo serve para que se observe com mais atenção a escolha para evitar enganos.

Durante esse segundo, a urna não atende a nenhum comando feito pelo eleitor, seja ele uma tentativa de confirmar ou corrigir o voto, por exemplo. Somente após esse curto período é que o equipamento libera a confirmação ou correção do voto.