Justiça eleitoral realiza plantão de biometria neste fim de semana

Neste sábado (23) e domingo (24), a Justiça Eleitoral paulista realiza o último plantão para cadastramento da biometria em 82 municípios que encerram o procedimento no dia 29 de novembro. O atendimento acontece nos cartórios eleitorais das 8h às 14h e quem não realizar o cadastro pode ter o título cancelado.

O eleitor deve comparecer com um documento de identificação original com foto, comprovante de residência recente e título de eleitor, se tiver. Veja quais são os 82 municípios com biometria obrigatória em 2019 no site do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral - São Paulo).

Para saber qual cartório comparecer é necessário acessar o link do TRE-SP.

Cancelamento do título

O eleitor que não realizar o cadastro da biometria nas cidades obrigatórias terá o título eleitoral cancelado. Quem tiver o título cancelado não poderá tomar posse em concurso público, obter passaporte, conseguir empréstimos em bancos públicos e fazer matrícula em instituições de ensino oficiais.

Eleições 2020

A biometria torna o processo de eleitoral mais seguro ao confirmar a identidade de cada um.

Ação de Cidadania

Eleitor da região do Campo Limpo Paulista pode realizar a biometria na EMEF André Franco Montoro, no sábado (23), das 9h às 14h. O cadastramento da biometria é um dos serviços oferecidos na escola durante ação de cidadania promovida pela prefeitura. A escola fica na rua Pedro Lobo, 191, Vila Firenze, Campo Limpo Paulista.

Santo André é outra cidade que contará com o cadastramento biométrico, em ação social, no sábado (23). Evento acontece das 13h às 16h30, na creche João XXIII, localizada na avenida Carlos Gomes, 185.

