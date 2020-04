Justiça envia R$ 27 mi do acordo de leniência da J&F para Fiocruz Recursos do acordo homologado pela empresa com a Justiça Federal será usado no combate ao novo coronavírus J&F

Fiocruz usará os recursos para combater o coronavírus Divulgação/Bernardo Portella/Fiocruz

A Justiça Federal no Distrito Federal homologou nesta quinta-feira (2) a destinação de R$ 26,8 milhões do acordo de leniência do grupo J&F para a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) combater o novo coronavírus.

Pelas cláusulas do acordo, realizado entre o MPF (Ministério Público Federal) e a empresa, os recursos devem ser usados na compra de testes para verificar se pacientes que apresentam sintomas da doença foram contaminados. O prazo para prestação de contas é 180 dias.

Em 2017, a J&F assinou acordo de leniência com o MPF e se comprometeu a pagar no total R$ 10,3 milhões de multa e ressarcimento parcelados a órgãos públicos que foram lesados pelas condutas criminosas confessadas por ex-executivos do grupo.