Justiça Federal decide hoje se mantém prisão de Milton Ribeiro

Milton Ribeiro integrou o governo até março, quando surgiram as denúncias de corrupção Valter Campanato/Agência Brasil - 29.11.2021

Na tarde desta quinta-feira (22), o juiz Renato Morelli, da 15ª Vara Federal do Distrito Federal, decide se mantém ou não a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro. Ele foi detido ontem pela manhã em Santos (SP) por ser suspeito de liderar um esquema de tráfico de influência no Ministério da Educação.

A detenção de Milton ocorreu no âmbito de uma operação que investiga a atuação de pastores e prefeitos por recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Além de Milton, foram presos os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que também passam nesta quinta-feira por audiência de custódia. Gilmar Santos será ouvido presencialmente, em Brasília, e Arilton Moura participa de audiência por meio de videoconferência.

De acordo com as investigações, o esquema consistia na indicação, pelos religiosos, de prefeituras que deveriam receber verbas do ministério. Em troca, a suspeita é de que os religiosos cobrassem propina para influenciar as decisões tomadas em Brasília. A Polícia Federal reúne documentos, registros de entrada e saída da sede da pasta e depoimentos de testemunhas.

A defesa do ex-ministro tenta obter decisão para que ele responda ao processo em liberdade. Em março deste ano, dias antes de deixar o cargo, Ribeiro defendeu-se dizendo que, após tomar conhecimento, em agosto de 2021, de "uma pessoa" que estaria cometendo irregularidades, ele denunciou o fato à Controladoria-Geral da União (CGU).