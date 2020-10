Justiça monta sistema para acompanhar ocorrências no Enem "Toda a ação será acompanhada diretamente do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional", afirmou o Ministério da Justiça Justiça monta sistema para acompanhar ocorrências no Enem

Enem 2020 tem 5.783.357 inscritos Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

os participantes e organizadores do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) têm que se adaptar Neste ano a uma série de mudanças impostas em razão da pandemia de covid-19. Desde a data até o formato da prova, o vestibular passa por uma reformulação que inclui a revisão do plano estratégico das ações de segurança.

Em encontro técnico nesta terça-feira (20), o Ministério da Justiça reuniu representantes do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), Correios, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guardas Municipais para discutir as estratégias da Operação Enem - montada anualmente para garantir a realização, logística, transporte e segurança das provas.

Leia mais: Fies adia para 2022 exigência de nota mínima na redação do Enem

Entre as mudanças para 2020, está a instituição de um sistema que permitirá aos Estados e ao Distrito Federal o acompanhamento em tempo real, de possíveis ocorrências nos dias de realização das provas.

"Desde o policiamento dos locais do certame, o transporte e guarda das provas, a investigação de possíveis fraudes até o patrulhamento das vias de acesso aos locais de realização das provas. Toda a ação será acompanhada diretamente do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional", informou a pasta.

As provas do Enem 2020 serão aplicadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 devido à pandemia do novo coronavírus. A prova impressa está marcada para os dias 17 e 24 de janeiro e a versão digital ocorrerá em 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

Já nos dias 24 e 25 de fevereiro serão realizadas para pessoas privadas de liberdade. A prova será aplicada em 1.729 municípios - dois a mais que no ano passado.

O Inep confirmou 5.783.357 inscritos para o Enem 2020 após o encerramento das etapas de inscrição e de pagamento da taxa pelos participantes não isentos. São 5.687.271 inscrições para o impresso e 96.086 para o digital, novidade desta edição. O total de inscritos confirmados representa um aumento de 13,5% em relação ao ano passado.

