Justiça nega indulto natalino a ex-vice-presidente da Camargo Côrrea Eduardo Hermelino Leite foi condenado em 2015 por pagamento de propina efetuados em contratos e aditivos com a Petrobras para a realização de obras

Na imagem, Eduardo Hermelino Leite, ex-vice-presidente da Camargo Côrrea Luis Macedo / Câmara dos Deputados

O ex-vice-presidente da empreiteira Camargo Côrrea, Eduardo Hermelino Leite, teve o pedido de concessão de indulto natalino negado pela 8ª Turma do TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região).

Em decisão feita durante julgamento virtual realizado na última quarta-feira (10), a 8ª Turma considerou dois fatores para impedir a concessão do benefício ao executivo: o fato de ele ainda não ter cumprido um quinto de sua pena e a infração disciplinar cometida por ele quando descumpriu ordem de prestação de serviços comunitários.

Leite foi condenado em 2015, no âmbito da operação Lava Jato, por pagamento de propina efetuados em contratos e aditivos com a Petrobras para a realização de obras públicas.

O pedido de concessão do indulto natalino, previsto no decreto 9.246/2017, foi solicitado pela defesa de Leite em outubro de 2019, mas teve o requerimento negado pela 12ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela execução penal.

A defesa recorreu da decisão argumentando que a falta grave cometida por Leite não poderia ser utilizada contra ele, pois a infração teria sido homologada após a data limite do decreto.

O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator do caso, argumentou que ainda que a infração tenha sido reconhecida e aplicada em período posterior, o descumprimento ocorreu dentro do prazo previsto pelo mesmo decreto, o que impede a concessão do indulto natalino.

“As condições ofertadas ao colaborador, extremamente benéficas, especialmente se consideradas a gravidade das condutas praticadas e a realidade da população carcerária geral, abrandam o cumprimento da pena, mas não afastam por completo as restrições impostas à sua vida. Os termos do acordo de colaboração premiada devem ser interpretados taxativamente, sem extensão de benefícios”, defendeu Gebran.

