Justiça penhora Hilux de Ciro Gomes para indenizar Holiday

com informações da Agência Estado

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes Nacho Doce/Reuters - 20.9.2018

A Justiça de São Paulo determinou a penhora de um veículo Toyota Hilux pertencente ao ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) para o pagamento de indenização ao vereador Fernando Holiday (DEM), de São Paulo. Ciro foi condenado por chamar Holiday de "capitãozinho do mato".

O termo faz referência à figura da história do Brasil, frequentemente um negro livre, que trabalhava na recaptura de escravos.

No ano passado, Ciro chamou o parlamentar em duas ocasiões de "capitão do mato" e "traidor da negritude". "Ele é um capitãozinho do mato nazista. Um camarada que chega na Câmara tem a obrigação que entender que 63% da população é negra como ele. E o que ele faz? Quer acabar com o Dia da Consciência Negra. É um traidor da negritude, um serviçal do branqueamento", afirmou o ex-ministro em entrevista à rádio Jovem Pan, em 2018.

A defesa de Holiday tem 10 dias para decidir se ele fica com o veículo ou o coloca em leilão. "A decisão reforça a gravidade da ofensa, que foi racista. Ele pensou que não ia dar em nada", disse o vereador à reportagem.

A assessoria de Ciro Gomes afirmou que ele vai recorrer.