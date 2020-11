Justiça rejeita recurso de Lula contra condenação no caso triplex Defesa do ex-presidente entrou com recurso para questionar a condenação 8 anos e 10 meses de prisão dada ao petista Justiça rejeita recurso de Lula contra condenação no caso triplex

Lula teve a pena revista pelo STJ em abril de 2019 Fernando Bizerra/EFE - 15.11.2020

A Quinta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) negou nesta terça-feira (17) recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra condenação no caso do triplex no Guarujá (SP). O processo resultou na prisão do petista por um ano, sete meses e um dia.

Por unanimidade, a Corte seguiu voto dado pelo ministro relator, Felix Fischer, e rejeitou o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente. O ministro Joel Paciornik estava impedido para julgar a questão e não participou da sessão.

Em abril do ano passado, o mesmo colegiado reduziu a pena do ex-presidente de 12 anos e 1 mês para 8 anos e 10 meses de prisão. Na decisão, os ministros também derrubaram de R$ 16 milhões para R$ 2,42 milhões o valor a ser pago por Lula a título de reparação do dano pelos crimes atribuídos a ele.

No entanto, a defesa do ex-presidente entrou com outro recurso ao alegar "obscuridades e contradições" na decisão. A defesa de Lula pedia a nulidade da condenação e suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para proferir a sentença e dos procuradores da Operação Lava Jato para fazer as acusações contra o ex-presidente.

Outro lado

O R7 tenta contato com a defesa do ex-presidente, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. Assim que a defesa se manifestar, a posição será adicionada ao texto.