Justiça solta ex-corregedor da Fazenda de São Paulo

Dinheiro encontrado na casa da ex-mulher Divulgação

A Justiça mandou soltar o ex-corregedor da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Marcus Vinícius Vannucchi. Sob suspeita de enriquecimento ilícito - ele teria construído um patrimônio de 65 imóveis em pouco anos de carreira -, Vannuci estava preso desde o dia 6.

Leia mais: Polícia acha bunker com dólares na casa da mulher de ex-corregedor

Também foi solta a mulher do fiscal, Olinda Vannucchi, que havia sido presa em flagrante, no dia 7, por ocultação de US$ 180 mil e mais 1.300 euros em um banker em sua casa, no município de Itatiba, interior paulista.

A ordem para soltar o ex-corregedor e a mulher foi dada pela Justiça de Itatiba.

Vannucchi é alvo de uma investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos (Gedec), braço do Ministério Público do Estado.

O ex-corregedor foi afastado do cargo na Fazenda no dia 31 de maio, mas já era investigado pelo Gedec desde março. A ordem de prisão contra Vannucchi havia sido despachada no dia 29 de maio.

O promotor Marcelo Mendroni suspeita que o ex-corregedor separou da mulher apenas para "disfarçar" o patrimônio ilícito.

A Justiça sequestrou bens do ex-corregedor da Fazenda.

