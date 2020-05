Justiça veta retomada de comércio sem embasamento científico em RO

Ricardo Pedro Cruz, do R7

Estado acumula 705 casos confirmados de covid-19 Dita Sampaio/Agência Estado

A Justiça Federal proibiu o governo de Rondônia de autorizar a retomada de atividades consideradas “não essenciais”, a partir desta segunda-feira (4), sem comprovação científica que possa justificar a flexibilização das medidas de isolamento social no combate à pandemia de covid-19.

A decisão liminar, que atendeu a um pedido conjunto do MPT (Ministério Público do Trabalho) e do MPF (Ministério Público Federal), suspende dois artigos assinados pelo governador Coronel Marcos Rocha que transferia a prefeitos o poder de decisão sobre o funcionamento de cinemas, academias, boates e shopping center.

Na sentença, a Justiça também ressaltou que, após meses de registros da doença no país, “era de se esperar que o estado de Rondônia já tivesse estudos, dados atualizados e informações produzidas previamente ao decreto estadual de abertura indiscriminada do comércio”, diz um dos trechos da liminar.

O Juiz Shamil Cipriano defendeu, ainda, a manutenção das ações de distanciamento social que, segundo ele, estão baseadas em critérios técnicos.

“A suspensão das medidas de distanciamento social, como informa a ciência, não produzirá resultado favorável à proteção da vida e da saúde da população. Não se trata de questão ideológica. Trata-se de questão técnica. O estado de Rondônia passa por vertiginosa curva ascendente nos casos diagnosticados”.