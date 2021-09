Kassab diz apoiar Alckmin para governo de SP mesmo no PSDB "Se Alckmin ficar no PSDB, a gente apoia também", disse o político nesta terça-feira (21) Gilberto Kassab: "Se Alckmin ficar no PSDB, a gente apoia também"

Brasil | Mariana Londres, do R7, em Brasília

Elza Fiúza/Agência Brasil

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse nesta terça-feira (21) que irá apoiar Geraldo Alckmin ao governo de São Paulo mesmo que ele fique no PSDB. Embora ainda não tenha sido oficializada, a ida de Alckmin para o PSD é dada como certa. Essa possibilidade ganhou força especialmente depois que o PSDB oficializou o nome de Rodrigo Garcia, que deixou o DEM há quatro meses, como o pré-candidato do partido ao governo paulista.

"Se ele ficar no PSDB a gente apoia também, ele é o melhor candidato. Se ele ficar a gente apoia, mas não acredito. Ele tem dito que não ficará, não se inscreveu nas prévias e tem dito que é candidato", disse Kassab.

Alckmin pretendia disputar seu quinto mandato pelo PSDB, partido que ajudou a fundar, mas foi preterido em articulação feita pelo atual governador João Doria. O governador o comando da sigla defendem uma "cara nova", até pelo fato de o estado ser comandado pelo PSDB desde 1995 (com exceção das gestões dos vices Claudio Lembo, do PFL e Márcio Santos, do PSB).

O ex-governador está à frente das pesquisas de inteção de voto, o que foi comemorado pelo presidente do PSD: "Geraldo tem muita experiência, e quem vota nele hoje não muda o voto, porque no caso dele não é recall, é conhecimento. A rejeição dele é própria de quem já foi governador e ao longo da campanha diminui, mas os que votam nele não."