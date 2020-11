Kassio Marques é empossado no cargo de ministro do STF Novo ministro ocupa vaga aberta pela aposentadoria de Celso de Mello. Ato contou com presença de Bolsonaro, Maia e Alcolumbre

O ministro Kassio Marques Fellipe Sampaio/SCO/STF - 5.11.2020

O desembargador Kassio Nunes Marques foi empossado como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) na tarde desta quinta-feira (5) em solenidade que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre.

Marques assume a cadeira deixada pelo ex-ministro Celso de Mello, que se aposentou em 13 de outubro.

Trata-se do primeiro magistrado indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. O nome do desembargador foi aprovado pelo Senado Federal no último dia 21 com 57 votos favoráveis e 10 contrários.

A cerimônia começou com o Hino Nacional. Kassio Marques fez seu juramento, prometendo atuar em conformidade com as leis e respeitando a Constituição. Em seguida, ele foi levado a sua cadeira pelos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.

O novo ministro não discursou. O presidente da Corte, Luiz Fux, apenas dirigiu algumas palavras em homenagem ao novo colega. "Em nome da Corte gostaria de desejar as boas-vindas ao ministro Nunes Marques. Que Vossa Excelência seja muito protegido nessa nova missão, tendo em vista que Vossa Excelência preenche todos os requisitos para assumir a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência tem reputação ilibada, pelo seu currículo tem notório saber jurídico, Vossa Excelência tem conhecimento enciclopédico e independência. Que Deus proteja sua caminhada", disse.

O novo ministro do STF é natural de Teresina (PI), tem 48 anos de idade e integrou o TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) desde 2011, do qual foi vice-presidente entre 2018 e 2020. O magistrado também já foi advogado e juiz do TRE-PI (Tribunal Regional Eleitoral do Piauí).