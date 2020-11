Kassio Marques toma posse como ministro do STF nesta quinta Marques é o primeiro indicado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Desembargador assume cadeira deixada por Celso de Mello

Kassio Marques toma posse hoje como ministro do STF Marcos Oliveira/Agência Senado - 21.10.2020

O desembargador Kassio Nunes Marques tomará posse como ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quinta-feira (5). Ele assumirá a cadeira deixada pelo ex-ministro Celso de Mello, que se aposentou em 13 de outubro.

Marques é o primeiro indicado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O nome do desembargador foi aprovado pelo Senado Federal no último dia 21 com 57 votos favoráveis e 10 contrários.

A posse de Marques será 'estritamente virtual' - a informação foi dada pelo presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, em audiência realizada no dia 28. A cerimônia, prevista para 16h, será singela, restrita aos atos protocolares e à execução do Hino Nacional. Pela tradição, o empossado é conduzido ao plenário pelo ministro mais antigo e mais recente - dessa forma, comparecerão apenas Alexandre de Moraes (mais novo) e Gilmar Mendes (mais velho).

O novo ministro do STF é natural de Teresina (PI), tem 48 anos de idade e integrou o TRF1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) desde 2011, do qual foi vice-presidente entre 2018 e 2020. O magistrado também já foi advogado e juiz do TRE-PI (Tribunal Regional Eleitoral do Piauí).