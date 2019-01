Lama da barragem que cedeu em Brumadinho já percorreu 100 km

Lama de Brumadinho é mais lenta que a de Mariana Pablo Nascimento/R7 Minas

Levantamento realizado pela consultoria Ramboll indica que a lama da barragem da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), já percorreu cerca de 100 quilômetros.

Pelos cálculos da consultoria, a lama está descendo a uma velocidade de 1 quilômetro por hora, mais lentamente do que no vazamento de Mariana (MG), ocorrido em 2015.

Lama de Brumadinho vai chegar ao São Francisco em 15 de fevereiro

Com base em informações de dezenas de nanosatélites, a equipe de geosoluções da consultoria estima que a lama deverá alcançar o reservatório da refinaria de Três Marias, que fica a 340 quilômetros do local do acidente. Isso significa, necessariamente, que a lama deve ultrapassar a barreira do reservatório de Retiro Baixo.

Diferentemente de Mariana, a lama de Brumadinho desce mais lentamente porque ela está mais densa. No primeiro episódio, uma segunda barragem - de água - também se rompeu, fazendo com que a lama se diluísse e ampliasse a área atingida.

