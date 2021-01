Lasier Martins lança candidatura à presidência do Senado

A- A+

Senador Lasier Martins Reprodução Senado Federal

O senador Lasier Martins (Podemos-RS) anunciou, nesta sexta-feira (29), que será candidato, de forma avulsa, à presidência do Senado. A eleição para a Mesa Diretora irá ocorrer na próxima segunda-feira, 1º de fevereiro, de forma presencial.

"Coloco meu nome em fidelidade aos princípios do partido, o Podemos, contra as velhas práticas do toma lá, dá cá, que é o que está acontecendo com o candidato oficial, através da discriminação na oferta de emendas extras, o que equivale a dizer compra de votos. Além de imoral, tira a independência do Senado, que o subordina ao presidente da República", afirmou Martins.

A disputa pelo comando da Casa Legislativa tem, além de Martins, os seguintes candidatos: Simone Tebet (MDB-MS), Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Major Olimpio (PSL-SP) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO). Pacheco é considerado favorito para a eleição e conta com o apoio do atual presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP) e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).