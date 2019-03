com o R7

Lava Jato cumpre mandado de prisão contra Michel Temer Ex-presidente foi preso durante a manhã em SP. De acordo com a Polícia Federal, ele segue para o aeroporto de Guarulhos e deve ser levado ao Rio Lava Jato cumpre mandado de prisão contra o ex-presidente Michel Temer

O ex-presidente Temer foi alvo de mandado de prisão expedido pela Justiça do RJ Adriano Machado/Reuters - 17.10.2018

A força-tarefa da Lava Jato prendeu o ex-presidente Michel Temer na manhã desta quinta-feira (21). As informações são do jornal "O Estado de S. Paulo".

Três carros descaracterizados deixaram a casa do presidente, no Alto de Pinheiros.

O ex-presidente deve passar por exame de corpo de delito e depois ser levado ao aeroporto de Guarulhos, onde embarca com os policiais para o Rio de Janeiro.

Além de Temer, também há um mandado de prisão contra Moreira Franco, ex-ministro de Minas e Energia Moreira Franco no governo Temer. Ainda segundo "O Estado de S. Paulo", o ex-ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) também é alvo da operação.

A prisão de Temer tem como base a delação de Lucio Funaro. No ano passado, Funaro entregou à Procuradoria-Geral da República informações complementares do seu acordo de colaboração premiada. Entre os documentos apresentados estão planilhas que, segundo o delator, revelam o caminho de parte dos R$ 10 milhões repassados pela Odebrecht ao MDB na campanha de 2014.

Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Moreira Franco estava em Brasília nesta quarta-feira (20), onde participaria de uma reunião na presidência do MDB, no Congresso.

A reportagem tentou, sem retorno, entrar em contato com a defesa de Temer.

Copyright © 2018 Estadão. Todos os direitos reservados