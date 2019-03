Lava Jato denuncia Paulo Preto por propinas de R$ 27 mi em obras Acusação aponta que o suposto operador do PSDB exigiu, entre 2007 e 2010, propinas de 0.75% a 5% do valor medido em obras viárias do Estado Lava Jato denuncia Paulo Preto, agora por propina de R$ 27 mi em obras