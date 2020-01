Lava Jato do Rio denuncia doleiro e outros 3 por evasão de divisas Operações ilícitas entre 2008 a 2012 envolveram a remessa de US$ 2,5 milhões. "Doleiro dos doleiros" está preso desde julho de 2019

Dario Messer é conhecido como "doleiro dos doleiros" Reprodução/Facebook

A força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro denunciou nesta terça-feira (21) Dario Messer, conhecido como “doleiro dos doleiros”, e outras três pessoas por evasão de divisas nas chamadas operações “dólar-cabo”, uma espécie de rede paralela para movimentar ilicitamente recursos, informou a assessoria do órgão em comunicado.

As operações ilícitas de evasão de dividas no período de 2008 a 2012 envolveram a remessa para fora de US$ 2,5 milhões.

Dois acusados são advogados que até atuaram na Lava Jato como defensores de delatores.

Não foi possível fazer contato com a defesa dos envolvidos.

Messer está preso desde 31 de julho de 2019 por liderar um esquema de lavagem de dinheiro. Ele estava foragido desde 3 de maio de 2018, quando teve sua prisão decretada pela operação "Câmbio, desligo", braço da Lava Jato no Rio de Janeiro.

Sua prisão aconteceu no bairro dos Jardins, zona oeste de São Paulo.

