Lava Jato e Petrobras propõem ação contra PSB, MDB e cinco políticos

A força-tarefa da Operação Lava Jato e a Petrobras entraram com uma ação civil pública para responsabilizar o PSB (Partido Socialista Brasileiro), o MDB (Movimento Democrático Brasileiro), dois senadores e um deputado por atos de improbidade administrativa.

Entre os políticos citados na ação aparecem os senadores Valdir Raupp (MDB-RO) e Fernando Bezerra (PSB-PE), o deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) e os já falecidos Sérgio Guerra (PSDB-PE) e Eduardo Campos (PSB).

Também figuram na ação outras quatro pessoas ligadas aos agentes políticos em questão, a construtora Queiroz Galvão, a Vital Engenharia Ambiental e outros cinco executivos e funcionários da Queiroz Galvão e o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa.

Ação em questão pede o pagamento de mais de R$ 3 bilhões, perda dos cargos, suspensão de direitos políticos e perda dos direitos de contagem e fruição da aposentadoria pelo Regime Especial.

Na ação proposta, foi detalhado o funcionamento de dois esquemas de desvios de verbas da Petrobras, um envolvendo contratos firmados entre a construtora Queiroz Galvão e a Diretoria de Abastecimento da estatal e outro referente ao pagamento de propina no âmbito da CPI da Petrobras em 2009.

De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, as atividades ilícitas foram enquadradas nas três modalidades de improbidade.

Outro lado

Em nota, o MDB diz que "considera preocupante" a investida do Ministério Público contra um partido. "Responsabilizar instituições com base em depoimentos enviesados é um risco enorme para nossa estabilidade, ainda mais com uma peça que mais parece um panfleto político eleitoral. A verdade é que todos os recursos recebidos como doação pelo MDB foram contabilizados e todas as nossas contas foram aprovadas", afirma o texto.

O PSB diz que "não irá se manifestar antes de ter acesso à íntegra da ação".

A Construtora Queiroz Galvão afirma que "não vai comentar" a decisão.

O R7 entrou em contato com a equipe dos demais citados na ação civil pública e aguarda resposta.